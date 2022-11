Un grave incidente stradale si è registrato nella tarda mattinata di oggi in viale Le Corbusier, all'altezza del centro commerciale Latinafiori, dove un ottantenne è stato centrato in pieno da un'automobile mentre attraversava la strada a piedi. Con i soccorritori di un'ambulanza del pronto intervento sanitario, è intervenuta anche la Polizia Locale con due pattuglie che si sono occupate dei rilievi utili a ricostruire la dinamica del sinistro e gestire la viabilità durante la chiusura di una delle corsie di marcia per gli accertamenti. Stando a una prima ricostruzione, la vettura, una Dacia Logan guidata da un uomo di 53 anni, percorreva viale Le Corbusier verso l'incrocio con viale Vespucci, quando dal lato destro, in direzione della zona delle Asves dove abita, l'anziano pedone ha iniziato ad attraversare la carreggiata. L'automobilista, anche lui residente in quella zona, ha dichiarato di non avere fatto in tempo a fermarsi perché il pensionato sarebbe sbucato all'improvviso tra le auto in sosta sul bordo della strada, qualche metro dopo le strisce pedonali. In ogni caso l'urto è stato molto violento e a causa dei traumi subiti il pensionato ha richiesto il trasporto d'urgenza presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina.