Arrestati cinque tifosi della Turris per incidenti contro i tifosi ospiti del Latina. I 5 sono stati arrestati al termine dell'incontro del campionato di calcio di serie C disputato ieri pomeriggio

Nell'ambito dei servizi predisposti dagli agenti del locale commissariato, le forze dell'ordine al termine della partita, nel transitare nei pressi del casello autostradale di Torre del Greco, hanno notato tre uomini con volti travisati che erano in attesa del pullman dei tifosi ospiti con in mano oggetti contundenti. I poliziotti li hanno raggiunti e bloccati, trovandoli in possesso di quattro mazze (una ferrata, le altre di legno) della lunghezza di circa 33 centimetri.

Sull'autostrada hanno lanciato oggetti contundenti nei confronti del pullman, degli ospiti.