Non si conosce ancora il nome della vittima. Sul posto Polizia stradale, vigili del fuoco e 118.

Sul posto Polizia stradale, vigili del fuoco e 118. Al km 104,200 della Pontina c'è attualmente un senso unico alternato per permettere le operazioni di rilevamento dell'incidente e le successive operazioni di spostamento dei mezzi.

E' un 79enne la vittima dell'incidente mortale avvenuto poco prima delle 13 sulla via Pontina, nel territorio di Terracina. L'uomo era alla guida di una Ford Fiesta e si è scontrato con un'altra auto, una Honda CRV, condotta da un 55enne. all'altezza di un distributore di carburante. Sulle cause dell'incidente stanno indagando le forze dell'ordine.

