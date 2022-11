Rischia di essere rinviata a giudizio una professoressa di 48 anni residente ad Aprilia indagata dalla Procura per aver fumato uno spinello con gli studenti. Secondo le testimonianze degli ex alunni, raccolte dalla Polizia che aveva aperto un'inchiesta, la docente, insegnante di laboratorio tecnico professionale di acconciatura oltre ad aver fumato una «canna» con gli studenti avrebbe offerto anche cocaina, come riportato nei verbali. «Dopo pranzo la professoressa ha tirato fuori una canna e ha iniziato a fumare, per poi passarla ad alcuni studenti presenti, una ragazza si è anche sentita male», aveva raccontato una studentessa che all'epoca dei fatti aveva 19 anni.

I fatti contestati sono avvenuti nel 2020 quando la docente avrebbe ricevuto in casa un gruppo di studenti per la preparazione di un esame. L'inchiesta della Squadra Mobile era stata coordinata dal pubblico ministero Giorgia Orlando e dal Procuratore Capo Giuseppe de Falco. «Ha tirato fuori una canna e l'ha data a una delle mie compagne. Io ho fatto un tiro solo, mi ha iniziato a girare la testa» e in un secondo momento l'insegnante avrebbe anche soccorso l'allieva. «Mi ha tranquillizzata, mi ha messo un asciugamano bagnato dietro al collo e mi ha dato un bicchiere d'acqua. Poi mi sono ripresa».