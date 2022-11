La Giunta, il Consiglio ed i Dipendenti Comunali tutti esprimono commossa vicinanza alla famiglia del caro Angelo, che fino a pochi giorni fa, nonostante la complicata situazione clinica, dall'Ospedale, ha seguito i servizi cimiteriali per il buon andamento delle ricorrenze di novembre.

"Piango un cognato, un amico leale, un uomo buono, padre esemplare dei miei adorati nipoti - esterna il Sindaco, Candido De Angelis -, con Angelo ho condiviso indimenticabili momenti di vita familiare e gran parte del mio percorso politico, fino all'immensa sofferenza per la perdita del nostro caro - fratello - Danilo. Oggi la Città perde un Amministratore onesto, sempre presente, innamorato della sua Anzio, che aveva costruito un rapporto umano e professionale con gli uffici e con i cittadini."

