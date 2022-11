Un grave incidente stradale si è registrato nel primo pomeriggio di oggi in strada Migliara 45, non lontano dall'incrocio con via Capograssa, alle porte di Borgo San Michele. Stando ai primi accertamenti, a causa della manovra spericolata di un automobilista che poi è scappato senza fermarsi, una coppia di settantenni è finita fuori strada con la macchina, una vecchia Mercedes Classe A che ha poi impattato contro un albero.

A quanto pare l'auto pirata avrebbe speronato l'altra vettura in fase di sorpasso, provocandone la sbandata: dopo la collisione, la Classe A è finita sulla banchina e poi nel campo adiacente situato a un livello più basso rispetto alla carreggiata. Degli accertamenti sulla dinamica si sta occupando la Polizia Locale di Latina che ha acquisito almeno una testimonianza e visionato i filmati della videosorveglianza di una casa, riuscendo a carpire una serie di dettagli sul mezzo scappato dopo avere provocato l'incidente. Gli agenti stanno stringendo il cerchio sul pirata, dopo essere riusciti a individuare modello e marca del veicolo.