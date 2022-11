Disavventura col parapendio questo pomeriggio per un uomo di origini polacche che è atterrato tra gli alberi mentre era al comando del suo parapendio, che aveva spiccato il volo dalla piazzola di Norma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Latina che hanno iniziato immediatamente le operazioni di recupero mediate un automezzo tridimensionale necessario per recuperare il malcapitato a quell'altezza. L'uomo, apparentemente in buone condizioni di salute, è stato poi consegnato ai sanitari del 118. Sul posto anche i Carabinieri.