Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in genere. A conclusione di mirata e complessa attività investigativa svolta dai militari della Stazione dei carabineri di Scauri, sono stati raccolti e sottoposti al vaglio dell'Autorità Giudiziaria di Cassino una serie di elementi a carico di un giovane della provincia di Napoli, classe 2000, per il reato di rapina, poiché in concorso con altri 3 soggetti da identificare, nel corso di una notte di metà agosto aggredivano un minore classe 2007 mentre era seduto su una panchina per sottrargli il telefono cellulare Iphone13 Promax ed il portafogli.