Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in genere. A conclusione di una serie di accertamenti da parte dei militari della Stazione carabinieri di Itri, sono stati raccolti e sottoposti al vaglio dell'Autorità Giudiziaria di Cassino una serie di elementi a carico di un uomo classe 1969 di Itri resosi responsabile del reato di resistenza a P.U., poiché, nel vano tentativo di accedere allo stadio di Itri dove si stava svolgendo l'incontro di calcio categoria Eccellenza "Itri-Villanova", spintonava i militari operanti e profferiva al loro indirizzo frasi minatorie.

