Un grave incidente si è verificato in questa serata lungo la Nettuno - Velletri, in territorio di Aprilia. Al momento il traffico risulta paralizzato in entrambe le direzioni per la presenza di diversi veicoli, almeno tre, coinvolti. A quanto è dato sapere un mezzo sarebbe uscito di strada finendo nel canale che corre lungo la carreggiata e altri risultano essersi tamponati con una vettura finita di traverso in mezzo alla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e la Polizia locale di Aprilia