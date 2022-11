Solo qualche giorno fa, il 29 ottobre, il vice brigadiere Vincenzo Scala aveva ricevuto dal Generale di Divisione, Antonio De Vita, Comandante della Legione Carabinieri "Lazio" in visita al Reparto territoriale di Aprilia, un elogio speciale. Questa mattina il male con cui lottava da tempo lo ha strappato all'amore dei suoi cari, della sua famiglia, del Corpo e dei tanti amici. L'ultimo saluto ad "Enzo" come spesso era chiamato da chi gli voleva bene avverrà questa mattina, giovedì, alle 11.30 presso la chiesa di San Michele in piazza Roma ad Aprilia