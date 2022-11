Un grave incidente stradale si è registrato nella tarda mattinata di oggi in strada Litoranea, non lontano dall'incrocio con via Isonzo e l'ingresso del borgo di Fogliano. In circostanze al vaglio della Polizia Locale intervenuta per i rilievi e gli accertamenti, un ventenne in scooter è stato tamponato da un'auto guidata da un anziano. I due mezzi viaggiavano nello stesso senso di marcia, da Borgo Grappa verso Fogliano, e il ragazzo col motociclo si era fermato al centro della carreggiata in attesa di porte girare a sinistra per entrare nel distributore di carburanti situato sull'altro lato della strada: proprio in quel momento sopraggiungeva la Lancia Ypsilon guidata dall'anziano, che non si è reso conto dello scooter e lo ha preso in pieno, facendo sbalzare il giovane per quasi cinquanta metri. A causa dei traumi riportati, il ragazzo è stato soccorso da un'ambulanza del pronto intervento sanitario che lo ha trasportato d'urgenza in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso.