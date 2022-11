È un uomo di 55 anni residente a pochi metri dal luogo dell'impatto la vittima di un terribile incidente avvenuto nel pomeriggio lungo via la gialla, la strada che collega la via Appia a Dogg anella di ninfa. La vittima era in sella ad uno scooter quando su un tratto rettilineo mi ha perso il controllo uscendo di strada finendo per schiantarsi contro un palo.

Il decesso è stato immediato, l'intervento del personale del 118 infatti si è rivelato inutile. L'uomo a quanto sembra aveva appena lasciato casa dei suoceri stavo facendo rientro alla propria abitazione che si trova poco distante dal luogo della tragedia. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Cisterna per effettuare i rilievi, e i volontari della Protezione civile di Cisterna di Latina che stanno dando ausilio per illuminare la zona avvolta nel buio