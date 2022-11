Un grave incidente stradale è avvenuto questa sera, poco prima delle 21,30 alle porte di Latina, in via Epitaffio, lungo la strada che collega il capoluogo con Latina Scalo. Per cause in fase di accertamento da parte degli agenti della Polizia stradale, nel sinistro sono rimaste coinvolte quattro auto, una si è capovolta e il conducente è quello che ha riportato la peggio, un'altra invece è finita contro un pino che costeggia la strada. Immediatamente è scattato l'allarme alla sala operativa del 118 che ha inviato le ambulanze per soccorrere i feriti. In via Epitaffio sono intervenuti anche i Vigili del fuoco per liberare i feriti dalle lamiere delle auto e il personale della Squadra Volante. L'incidente è avvenuto all'altezza di un distributore di benzina e per consentire le operazioni di soccorso la strada è stata chiusa al traffico.