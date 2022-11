Era al telefono sulla piattaforma della stazione ferroviaria di Latina Scalo, in attesa del treno e non si è accorto dell'arrivo del convoglio ed è stato preso in pieno dal treno Intercity Napoli-Roma con 50 passeggeri. Immediatamente è scattato l'allarme. L'uomo ferito, si tratta di uno straniero di origine indiana, è stato portato in gravissime condizioni al Santa Maria Goretti di Latina in codice rosso, uno di quelli della massima urgenza. La dinamica dei fatti è in corso di ricostruzione da parte degli agenti della Polfer. La circolazione ferroviaria è bloccata in entrambe le direzioni.