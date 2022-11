Scende dall'auto in panne sulla Pontina e viene travolto da un'altra vettura in transito sulla 148, tragedia ieri notte ad Aprilia. Un 51enne di nazionalità moldava, Stefan Galatan, è morto a seguito dell'investimento avvenuto dopo le 22.00. L'uomo era appena uscito dalla sua Citroen C1 rimasta in panne quando è stato accidalmente preso da un Citroen C3, guidata da una donna di 48 anni, che stava passando in quel momento. La donna si è subito fermata chiamando i soccorsi e sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 ma per il 51enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del reparto territoriale, che hanno eseguito i rilievi sul luogo dell'investimento e hanno gestito la viabilità; a causa infatti dell'incidente il tratto di Pontina all'altezza dello svincolo di via Mascagni è rimasto bloccato per oltre un'ora.