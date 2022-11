E' pesante il bilancio degli incidenti stradali a Latina avvenuti tra sabato e domenica. Sulla strada Pontina all'altezza del chilometro 72 un'auto condotta da un giovane con a bordo un altro ragazzo si è capovolta per cause in fase di accertamento. I due feriti sono stati trasportati in ospedale in codice giallo. E' in condizioni delicate invece una ragazza che al volante di un'auto finita fuori strada, la vettura si è ribaltata all'altezza di via Sabotino, alle porte del capoluogo. La ragazza, soccorsa dal personale del 118, è stata portata in codice rosso al Santa Maria Goretti. Poche ore prima alle 22, in via Epitaffio in un altro incidente stradale, sono rimasti coinvolti quattro veicoli. La strada è stata chiusa al traffico per quattro ore e la dinamica dell'incidente è stata ricostruita dalla Polizia stradale d Formia.