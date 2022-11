Perde il controllo dell'auto e finisce con la Toyota Hybrid sopra lo spartitraffico della Pontina. Lo spettacolare incidente, fortunatamente senza feriti, si è verificato oggi ad Aprilia alle 17.30 sulla complanare della 148, all'altezza del parcheggio di Bricoman. Una Toyota Hybrid C-hr, per cause ancora da accertare, ha sbattuto ed è finita sopra lo spartitraffico che divide la complanare dalla Pontina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia, che hanno eseguito i rilievi per stabilire la dinamica e hanno chiuso il tratto stradale per permettere la rimozione del mezzo.