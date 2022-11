Fingono guai giudiziari ai danni di un parente stretto dell'anziano individuato come vittima del raggiro e con questo espediente riescono a portar via denaro e gioielli, dileguandosi prima che il malcapitato possa rendersi conto di esser stato truffato.

Una delle truffe conosciute da più tempo continua a mietere vittime nell'area nord della Provincia di Latina, perché i malviventi facendo leva sull'affetto e su un elemento di pericolo oggettivo per un famigliare stretto, andando a toccare la sfera emotiva della vittima riesce a far breccia sulle difese naturali legate alla sfera razionale. E' quanto accaduto nelle scorse ore ad Aprilia, dove i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia hanno raccolto la denuncia di una anziana donna alla quale i truffatori hanno portato via 600 euro in contanti e gioielli, per un bottino che si aggira intorno alle 6 mila euro. Stando alle ricostruzioni i malviventi, che con ogni probabilità avevano da tempo individuato "la preda", hanno raggiunto l'abitazione dell'anziana donna in centro ad Aprilia, paventando guai giudiziari a carico del figlio e un'ingente spesa necessario per sostenere i costi del legale, sono riusciti a farsi consegnare oro e denaro, dileguandosi prima che la donna potesse avvedersi di essere stata truffata. Solo un'ora prima un episodio molto simile per modalità di azione era stato perpetrato ai danni di un'anziana di Cori: i malviventi prima di entrare in azione con una telefonata avevano indotto il marito ad allontanarsi di casa, per poi presentarsi a casa dell'anziana e paventando presunti guai giudiziari a carico del nipote si erano fatti consegnare denaro e oro, per l'ammontare di 20 mila euro. Due truffe fotocopia, entrambe strutturate e poste in essere da più persone, tanto da far ritenere che ad agire in entrambi i casi possa essere stato lo stesso gruppo di persone. A indagare i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia, impegnati proprio in questi giorni in una serie di incontri allo scopo di mettere in guardia gli anziani e prevenire nuove truffe e raggiri.