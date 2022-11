Una enorme discarica abusiva è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Terracina, coordinata dal comando provinciale di Latina, nei pressi di Sonnino. Una vasta area in cui c'era praticamente qualsiasi tipo di rifiuto speciale e inquinante, sulla cui provenienza adesso si indagherà.

Nell'area, di circa 5000 mq, rientrante nel comune di Sonnino, in particolare, le Fiamme Gialle della Compagnia di Terracina a seguito di attività di osservazione e perlustrazione del territorio hanno individuato il sito pieno zeppo di materiale ferroso, elettrodomestici, parti di mobilio, guaine, vernici, pneumatici, automezzi dismessi e di scarti di demolizioni edilizie.

Il materiale rinvenuto, con il passare del tempo e l'esposizione agli agenti atmosferici, avrebbe potuto contaminare il suolo e le falde acquifere sottostanti, con notevoli rischi per l'ambiente.

L'intera area, in gestione a una società di capitali della zona, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Latina è stata quindi sottoposta a sequestro, per le ipotesi di reato di abbandono incontrollato di rifiuti speciali e di attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

L'operazione si inquadra nel più ampio dispositivo di controllo del territorio predisposto dalla Guardia di Finanza, volto alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia della sicurezza e della salute pubblica.