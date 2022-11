Un grave incidente si è verificato su via Sabaudia nel Comune di San Felice Circeo. Per cause da accertare un uomo che procedeva in direzione Sabaudia ha perso il controllo dell'auto finendo fuori strada.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno chiesto l'ausilio di un'eliambulanza. Il ferito è stato elitrasportato presso l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina in codice rosso. La strada è stata chiusa dagli agenti della Polizia Locale di San Felice Circeo che hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica. Gli accertamenti sono ancora in corso