Un gravissimo incidente stradale è avvenuto poco fa all'altezza dell'incrocio tra via Romagnoli e via Villafranca a Latina, a poca distanza dalla stazione delle Autolinee. Per cause in fase di ricostruzione un ciclista, mentre attraversava la strada, è stato preso da un tir. L"impatto per il ciclista è stato devastante ed è stato soccorso e portato da una ambulanza del 118 in codice rosso al Santa Maria Goretti di Latina.

L'uomo ha anche perso molto sangue a causa dell'impatto. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione da parte della Polizia Locale, sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della Squadra Volante. Un breve tratto di strada tra via Marchiafava e via Villafranca è chiuso al traffico per consentire i rilievi.