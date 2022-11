Incidente tra due auto questa mattina sulla Pontina nel territorio di Aprilia. Lo scontro che ha coinvolto una Nissan Micra e una Volkswagen Passat si è verificato intorno alle 8.00 in direzione Roma, all'altezza dello svincolo di via Mascagni (Conforama).

A farne le spese maggiori è stata la Nissan Micra, finita anche contro lo spartitraffico della 148, sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 ma fortunatamente I due conducenti non hanno riportato ferite.

L'incidente ha però comportato la chiusura del tratto stradale e la deviazione sulla complanare per la rimozione dei mezzi; ciò ha provocato traffico, disagi e code per gli automobilisti in quel punto della Pontina fino alle 9:15, quando è stato riaperto il tratto stradale.