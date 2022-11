La sostanza stupefacente è stata sequestrata ed il giovane è stato arrestato e tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

Nella mattinata di ieri 15 novembre, in Aprilia, i Carabinieri della Compagnia di Velletri, con il supporto dei colleghi del Reparto Territoriale di Aprilia e delle unità cinofile dell'Arma, hanno eseguito una perquisizione di un capannone industriale in uso ad un giovane italiano classe 1982 ed hanno rinvenuto oltre 800 grammi di marijuana.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli