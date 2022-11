Tentato furto, nella tarda serata di ieri, ai danni del supermercato Todis di via Appia 158 a Formia, dove ignoti hanno provato ad introdursi per poi darsi alla fuga una volta raggiunti dai carabinieri. Secondo gli accertamenti preliminari, eseguiti dai militari della locale Compagnia, 5 persone, col volto travisato da un passamontagna, si sono introdotti all'interno del supermercato da dove asportavano la cassaforte che tentavano di aprire nella parte posteriore dello stabile, non riuscendoci.

Infatti, i malfattori sono stati messi in fuga dai militari della dipendente Sezione Radiomobile tempestivamente giunti sul posto su indicazione della dipendente Centrale Operativa. Le successive ricerche dei rei hanno avuto esito negativo. sottoposto a sequestro per i successivi accertamenti. La cassaforte è stata restituita al proprietario integra. Sono in corso approfondite indagini volte alla identificazione degli autori del tentato furto oltre che 'intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo del territorio.