Incidente mortale in via Le Pastine nel territorio di Sermoneta. A perdere la vita un uomo di 59 anni originario di Cisterna. Sul posto carabinieri e polizia locale per rilevare il sinistro.

Ignote al momento le cause dell'incidente ma sembra che il 59enne abbia fatto tutto da solo, uscendo di strada con la propria Fiat Panda. Il motivo, però, è al vaglio degli inquirenti. L'auto è finita contro un ponticello e poi a lato della carreggiata. I vigili del fuoco hanno estratto il 59enne dalla vettura. Per lui non c'è stato nulla da fare nonostante il pronto intervento del 118. Si sospetta possa avere avuto un malore.