La donna, inoltre, continuava con tono minaccioso ad affermare che avrebbe dato fuoco all'ospedale e avrebbe ammazzato tutti i presenti. Nonostante la presenza delle Guardie Particolari Giurate della azienda "SicurItalia" la donna non desisteva dall'ostacolare il lavoro del medico di turno e solo l'intervento dei militari, con cui iniziava una breve colluttazione, permetteva di porre fine a questa situazione di disordine: infatti, la stessa veniva bloccata dai militari, affinché potesse essere sottoposta a ricovero presso la stessa struttura sanitaria e si evitasse il ferimento di altre persone o il danneggiamento della struttura sanitaria.

I fatti sono avvenuti intorno alle 19 dell'8 novembre, quando il medico di turno richiedeva l'intervento dei militari visto lo stato di alterazione psicofisica della donna. La donna aggrediva verbalmente e con ingiurie il medico che in quel frangente si stava occupando di un paziente con problemi cardio-circolatori, fino ad arrivare a sputare addosso alla stessa, impedendole così di svolgere le sue mansioni.

Dà in escandescenza nel Pronto Soccorso, interrompendo il lavoro dei sanitari, insultando il medico di turno che si stava occupando di un paziente con problemi cardio circolatori. È stata denunciata a piede libero dai carabinieri di Formia, accusata di interruzione di pubblico servizio, una donna classe 1980, che nei giorni scorsi è stata raggiunta dagli stessi militari presso l'ospedale Dono Svizzero.

