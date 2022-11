Incidente nella notte: auto distrutta, ma automobilista incredibilmente illeso. E' successo a Minturno, dove un uomo ha perso il controllo della sua automobile sullla strada regionale 630. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelforte, che hanno constatato come il conducente, illeso, fosse già fuori dall'abitacolo. Immediate le operazioni di messa in sicurezza del mezzo mentre la persona interessata veniva comunque visitata dal personale del 118. Sul posto, per le rilevazioni del caso, anche I Carabinieri.