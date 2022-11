Incidente stradale ieri sera lungo via La Gogna al confine tra Aprilia e Ardea. A seguito dello scontro frontale tra due auto all'altezza di via dei Salici i due conducenti sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasferiti in ospedale in condizioni gravi. Nel frattempo sul posto per mettere in sicurezza l'area sono intervenuti i volontari della protezione civile dell'associazione Airone di Ardea che hanno atteso l'arrivo della Polizia locale e dei carabinieri che alla fine hanno effettuato i rilievi