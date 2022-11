È morto Mario Savarese, era malato di cancro. L'ex sindaco di Ardea si è spento nella tarda serata di ieri, domenica 20 novembre 2022. "Forse, testimone proprio di quanto sia importante la cura del nostro ambiente, la sorte mi riserva un triste momento - scriveva savarese .Vi abbraccio un ad uno. Non molliamo, mai".

Poco prima delle elezioni del 2022 aveva pubblicato su Facebook un post con cui annunciava che non si sarebbe ricandidato.

