Sale sul marciapiede, abbatte la recinzione e finisce per entrare all'interno del giardino di via Grecia.

Per fortuna non ci sono feriti nell'incidente stradale che ha visto coinvolte due auto di cui una, la Smart, è finita nel giardino che si trova all'angolo con via Guardapasso. Sul posto gli agenti della polizia locale e i carabinieri di Aprilia.