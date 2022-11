«Questa sentenza ci dà solo un po' di pace ma nessuno ci restituisce mia figlia, il dolore per la sua morte lo sento ogni giorno. Sono quattro mostri e devono stare dietro le sbarre», dice la mamma Barbara.

In primo grado avevano ricevuto l'ergastolo Yusif Salia, 36 anni e Mamadou Gara, 30. Il 47enne Brian Minteh aveva avuto 24 anni e sei mesi, e il 50enne Chima Alinno, 27

condanne confermate in Appello per gli assassini di Desiree Mariottini, la 16enne di Cisterna uccisa a Roma

