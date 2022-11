Allerta meteo arancione, domani, a Latina e provincia. Piogge e temporali interesseranno gran parte della provincia e molti comuni hanno disposto già la chiusura delle scuole. Nel bollettino della della Protezione civile regionale, viene indicato che dalle prime ore di domani, martedì 22 novembre, e per le successive 24 ore, si prevedono sul Lazio "venti da burrasca a burrasca forte dai quadranti occidentali" con "forti mareggiate lungo le coste esposte". Inoltre sempre dalle prime ore di domani e per le successive 24-30 ore si prevedono "precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento". Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta arancione nella zona di allerta F - Bacini Costieri Sud per criticità idrogeologica, criticità idrogeologica per temporali e criticità idraulica.

Chiuse domani scuole di ogni ordine e grado a Latina., Formia e Gaeta. Stesso provvedimento anche in altri comuni della provincia