Il nubifragio annunciato ieri pomeriggio, motivo per cui tutti ci Comuni pontini hanno deciso di chiudere le scuole nella giornata odierna, si è scatenato la scorsa notte su tutta la provincia di Latina. Forti raffiche di vento e pioggia si sono abbattute su tutto il territorio, causando caduta di rami ed alberi. Un'imponente tromba d'aria si è abbattuta lungo le coste e ora sono in corso i rilievi del caso per valutare i danni causati. Sulla Pontina, l'insegna di un distributore di carburante è crollata a causa del vento, finendo sulla strada: in corso i lavori al chilometro 79.

Seguiranno aggiornamenti