Come era stato previsto, il Governo si è espresso: i Consigli comunali di Anzio e Nettuno (quest'ultimo già commissariato dopo le dimissioni dell'ex sindaco Coppola), sono stati sciolti. La decisione arriva a seguito dell'operazione della Dda dello scorso febbraio, quando vennero arrestate 65 persone, smascherando il sistema messo in atto dalla cosca calabrese dei Gallace. Durante l'operazione è emersa anche la possibile infiltrazione della 'ndrangheta in politica, motivo per cui sono state avviate delle Commissioni di accesso nei due Comuni. Ora, dopo la richiesta dell'allora Prefetto Matteo Piantedosi, ecco arrivare la decisione del Governo.