Stamattina mentre l'ondata di maltempo si abbatteva su Latina, un uomo in scooter è finito contro un albero crollato in via Isonzo, non lontano dalla strada Litoranea nella zona di Fogliano.

Per il conducente, stando alle prime informazioni uno straniero, è stato necessario l'intervento dei soccorritori del pronto intervento sanitario che lo hanno trasportato d'urgenza in ospedale in codice rosso per gli accertamenti medici del caso.

Per i rilievi è intervenuta invece una pattuglia della Squadra Volante.