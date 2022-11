Nella delibera approvata dal Consiglio dei Ministri che stanotte ha varato le nomine e gli spostamenti di questori e prefetti, spiccano i nomi di Giuseppe De Matteis e Carmine Belfiore che in passato sono stati a capo della Questura di Latina lasciando un segno indelebile nella comunità pontina. Entrambi sono stati scelti per ruoli di prestigio rispetto alle qualifiche assunte.

In particolare Giuseppe De Matteis, reduce dall'incarico di Direttore Centrale per l'Immigrazione e la Polizia di Frontiera, è stato nominato prefetto, funzione che svolgerà guidando l'Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cagliari. A Latina, dov'era approdato dopo l'incarico a Frosinone, ha guidato la Questura nel periodo in cui l'attività investigativa della Polizia ha vissuto una rivoluzione che ha smosso le coscienze nel profondo della società civile. Con una serie di dichiarazioni dirompenti, sul nascere di quella che è stata una stagione importante nella lotta alla criminalità, De Matteis si è guadagnato la stima della città che lo ha poi insignito della cittadinanza onoraria. Successivamente è stato dirigente dell'Ispettorato della Camera dei Deputati, poi Questore di Torino. Ora la sua nomina a Prefetto del capoluogo di regione della Sardegna, è il corollario di una carriera significativa.

Altrettanto prestigiosa la carriera del dirigente generale Carmine Belfiore, che è stato Questore di Latina subito dopo De Matteis, in un periodo altrettanto delicato. Dopo l'esperienza nel capoluogo pontino, analogamente al suo predecessore, era stato scelto per guidare l'Ispettorato Generale del Senato, dov'è rimasto fino a oggi, quando è stato scelto appunto come nuovo Questore di Roma.