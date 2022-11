Strade allagate e alberi caduti: sono questi i danni causati dal maltempo che si sono verificati ad Aprilia. Un bilancio tutto sommato contenuto se paragonato ad altri Comuni della provincia di Latina, in via De Gasperi un arbusto ha ceduto finendo sopra il marciapiede mentre in via Toscanini una palma all'interno di un giardino di un'abitazione è stata letteralmente sradicata dal forte vento, perciò è stato necessario l'intervento dei volontari della protezione civile Alfa Aprilia per rimuoverla. Oltre a ciò a Campoleone si è registrata l'interruzione della corrente per alcune ore, mentre diverse strade si sono allagate. E tra queste c'è via Aldo Moro, dove meno di un anno fa l'amministrazione comunale ha terminato i lavori per la riduzione del rischio idraulico, un intervento con un finanziamento da 1 milione di euro che avrebbe dovuto proteggere quella zona dal maltempo. Così invece non è stato e per questo il centrodestra è intervenuto sul tema, attaccando la maggioranza Terra. «I soldi spesi questa estate a cosa sono serviti? E' questo che ci domandiamo - afferma il capogruppo di Fratelli d'Italia, Vincenzo La Pegna - vedendo via Aldo Moro, eppure l'amministrazione nei mesi scorsi non ha perso l'occasione dei decantare gli interventi fatti». E un affondo dello stesso tenore è arrivato dal segretario della Lega di Aprilia, Salvatore Lax. «Mesi di lavori di adeguamento - afferma Lax - della rete fognaria, tramite l'utilizzo di soldi pubblici, non hanno risolto nulla. E pensare che il Comune tra via Aldo Moro e via Guido Rossa ha speso oltre 1 milione. E il fatto più preoccupante è che l'allerta meteo era arancione, a parte le forti raffiche di vento non ha piovuto molto». In serata pure i Grillini Apriliani e Cittadini Pentastellati con Andrea Ragusa sono intervenuti sull'allagamento nel quartiere Agroverde. «Noi cittadini abbiamo pagato 1 milione di euro - afferma - per non subire più i disagi di dover "navigare" su via Moro, invece è bastata una pioggia regolare per rivedere la stessa scena del passato; non osiamo pensare a cosa sarebbe successo se veramente si fosse verificata una precipitazione più abbondante, tipo nubifragio».