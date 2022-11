Perde il controllo dell'autocisterna che trasportava GPL, il mezzo si ribalta lungo la strada. L'incidente è avvenuto oggi nel tardo pomeriggio in via Selciatella e il conducente, ferito ma non in pericolo di vita è stato trasferito in ospedale per accertamenti. Sul posto la Polizia Locale di Aprilia e gli agenti di polizia del Commissariato di Cisterna che hanno chiuso al traffico il tratto interessato in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco di Napoli dotati dell'attrezzatura necessaria al trasferimento del GPL. La strada resterà chiusa fino alla tarda mattinata di domani.