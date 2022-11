Una disavventura che non dimenticherà facilmente quella vissuta l'altro giorno da un anziano imprenditore del capoluogo, avvicinato davanti casa, in Via Isonzo, da due giovani che si sono qualificati come poliziotti e che gli contestavano il danneggiamento dell'auto di servizio.

«Ci devi dare tremila euro per la riparazione» hanno detto i due malviventi all'anziano prima di invitarlo a seguirli fino alla stazione dei carabinieri di Borgo Grappa. Ingenuamente l'uomo ha abboccato e si è messo in macchina, al seguito dei due finti agenti, che prima di arrivare a Fogliano hanno svoltato su una strada laterale. E' lì che i due hanno sottratto il portafogli all'anziano prima di spintonarlo facendolo finire a terra.