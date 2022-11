Un mezzo pesante della Guardia di Finanza è rimasto coinvolto ieri pomeriggio in uno spaventoso incidente stradale in via Podgora, a causa della manovra azzardata di un automobilista lanciato a folle velocità sulla strada provinciale nel tratto che collega Borgo Carso a Borgo Podgora. I due militari che si trovavano a bordo del camion hanno riportato fratture e lesioni che hanno richiesto il trasporto in ospedale, in condizioni considerate non gravi: il conducente ha perso il controllo del veicolo per evitare una vettura in sorpasso, poi ha tentato una disperata manovra per evitare che il camion uscisse di strada, ma le condizioni della carreggiata non erano favorevoli e ha solo potuto contenere i danni, evitando conseguenze peggiori. La dinamica è vaglio della Polizia Locale di Latina, intervenuta per i rilievi e gli accertamenti del caso.

L'incidente si è registrato nel primo pomeriggio di ieri nel tratto di strada Podgora compreso tra gli incrocio con strada Congiunte e via del Pozzo. Il mezzo pesante appartiene al Comando Aeronavale di Pratica di Mare e i due finanzieri stavano rientrando presso l'aeroporto militare quando sono rimasti coinvolti nel sinistro. Come accertato dalla Polizia Locale, il camion viaggiava in direzione di Borgo Podgora ed è finito con le ruote destre sulla banchina prima di ribaltarsi su un fianco nel campo vicino. Stando a quanto dichiarato, ai soccorritori, dai militari coinvolti nell'incidente, il conducente avrebbe rallentato e accostato per evitare l'impatto con una vettura impegnata in un sorpasso.