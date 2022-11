Sono in corso indagini da parte degli agenti della Polizia Locale di Latina per risalire ad un'auto che ha fatto perdere le tracce e non si è fermata dopo aver provocato un incidente ieri nel primo pomeriggio, poco prima delle 14, all'altezza dell'incrocio tra via Monti e via Terenzio, alle spalle del Tribunale, in pieno centro.

Le persone ferite che si trovavano su due veicoli, sono state trasportate in ospedale, al Santa Maria Goretti di Latina. La botta è stata molto violenta e subito è scattato l'allarme al 118. Sono in corso indagini da parte del personale della Polizia per risalire al conducente del veicolo che non si è fermato. Al momento il reato ipotizzato è quello di lesioni e omissione di soccorso. Subito è scattato l'allarme e gli investigatori stanno cercando di arrivare all'identità del guidatore. Non è questo il primo incidente con fuga che si verifica. Poche settimane fa sempre a Latina, una coppia di coniugi era stata speronata da un veicolo, il guidatore era scappato e in un secondo momento era stato individuato.



L'attività è serrata per risalire al presunto responsabile dell'incidente stradale avvenuto ieri in una zona centrale della città.