Intorno alle 10 di questa mattina a Gaeta un'anziana, Annargenide Astuto,79 anni originaria della Sicilia ma da anni trapiantata a Formia è stata violentemente investita da un mezzo pesante, un Ford Iveco da 75 quintali. Un impatto tremendo, improvviso che non le ha lasciato scampo. Il grave sinistro è avvenuto all' altezza del civico 190 della Flacca, in zona San Carlo, precisamente in un ingresso dell'area portuale adiacente al Polo Commerciale Gate A. La donna e il marito erano andati a comprare presso una Pasticceria posta all' altro lato della strada, un dolce che poi avrebbero portato a Roma per il compleanno di una delle figlie. Stavano dunque per raggiungere la loro auto parcheggiata in quell' ingresso della zona portuale di fianco al centro commerciale quando un camion frigo ha attraversato quel piazzale e nei pressi del passo carraio ha centrato la donna trascinandola.



Scattato l'allarme sul luogo dell' incidente sono intervenuti i sanitari del 118 ma per la donna non c' è stato nulla da fare in quanto sarebbe deceduta sul colpo.

Sono quindi sopraggiunte pattuglie della Polizia Stradale di Formia, Terracina, Commissariato di Gaeta e Polizia Locale. Ed è alla Polstrada del distaccamento di Terracina, che ha effettuato i rilievi, che spetterà il compito di ricostruire l'esatta dinamica del grave incidente.