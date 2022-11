Brutto incidente questa mattina poco dopo le 9 sulla Pontina nella zona di Sabaudia. Un uomo è rimasto ferito dopo lo scontro tra due automobili avvenuto all'altezza di una intersezione. Sul poso sono intervenuti i vigili del fuoco di Terracina che, in collaborazione con il personale del 118, hanno collaborato ad estrarre il malcapitato dall'abitacolo della vettura. Nel contempo si provvedeva a mettere in sicurezza le due vetture coinvolte, con le forze dell'ordine giunte sul posto intente a ricostruire ora la dinamica esatta dell'incidente.

