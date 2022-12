Gli specialisti dei furti d'auto sono tornati a colpire a più riprese, nelle ultime settimana. A scegliere il capoluogo sono stati soprattutto i ladri specializzati nelle razzie dei pezzi di ricambio direttamente dalle auto in sosta, che hanno messo a segno più colpi nelle ultime notti, un paio piuttosto eclatanti.

L'ultimo episodio si è registrato in viale Kennedy, dov'è stata presa di mira una Bmw X3 parcheggiata lungo la strada. I ladri hanno agito indisturbati e hanno avuto il tempo di smontare parti della carrozzeria, nello specifico il paraurti anteriore e il cofano. Probabilmente volevano prendere altri pezzi anche all'interno perché hanno cercato di rompere il vetro di un deflettore, probabilmente per aprire la portiera.

Qualche notte prima era stata presa di mira un'altra auto Bmw, in quel caso una Serie 3, in sosta nella zona di via Carissimi. In quel caso invece gli specialisti dei furti di pezzi di ricambio si erano introdotti nell'abitacolo e avevano smontato tutta la plancia, scegliendo le parti di cui avevano bisogno.