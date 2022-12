Dramma della strada la scorsa notte ad Ardea. A perdere la vita sono state due ragazze di 21 e 22 anni in seguito al tragico sinistro avvenuto su via delle Pinetine, sulla litoranea Ostia - Anzio. Le giovanissime vittime erano a bordo di una Fiat Punto quando, all'una e venti circa e per cause ancora da accertare, hanno perso il controllo andando a schiantarsi contro un albero a bordo strada. Una delle vittime, Aurora Pederzani di 22 anni di Ardea, era tornata in questi giorni nella sua città natale da Milano, dove viveva, per incontrare gli amici con cui ieri aveva trascorso la serata . Tra questi c'era anche l'altra vittima, Desiree Pasquali, 21 anni, di Ardea. Le due probabilmente stavano rincasando.