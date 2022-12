L'inchiesta Free Beach di Terracina perde un altro pezzo importante dell'impianto accusatorio della Procura di Latina. Il gip Giorgia Castriota ha infatti rigettato la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex sindaco di Terracina, e attuale europarlamentare, Nicola Procaccini.

Il gip ha ritenuto le intercettazioni che vedevano coinvolto Procaccini del tutto occasionali, visto che non veniva intercettato l'europarlamentare ma soggetti terzi che solo in maniera occasionale venivano in contatto con lo stesso Procaccini. Per il gip non sono dunque emersi elementi sufficienti per investire le Camere in merito alla richiesta dell'autorizzazione a procedere nei suoi confronti.