L'uomo ha raccontato ai militari di essere stato contattato con un sms, poi rivelatosi artefatto, con il quale l'autore è riuscito ad ottenere le credenziali bancarie, attraverso le quali ha poi "prelevato" la somma di 3894 euro. Quando il derubato si è accorto del furto ha denunciato il tutto ai Carabinieri della stazione di Castelforte, i quali hanno avviato le indagini, riuscendo ad individuare il responsabile della frode informatica. Si tratta di un quarantenne di Scafati, città in provincia di Salerno, il quale è stato denunciato dai militari comandati dal maggiore Michele Pascale. Purtroppo questi tentativi di frodi informatiche sono all'ordine del giorno ed, ultimamente, spicca quello della consegna del fantomatico pacco, che deve essere consegnato, dopo che la vittima ha fornito i suoi dati sensibili. E purtroppo qualcuno ci è caduto.

Fornisce i suoi dati bancari ad un truffatore informatico e dal suo conto si volatilizzano poco meno di quattromila euro. La vittima della frode informatica è stata un settantenne di Castelforte, caduto in una delle numerose "trappole" degli internauti specialisti nel rubare dati sensibili ed accedere ai conti delle persone e svuotarli. Ciò è quanto accaduto ad un pensionato di Castelforte, il quale si è recato dai Carabinieri della locale stazione, per denunciare la scomparsa del denaro dal suo conto corrente.

