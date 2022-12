Il bilancio dell'attività posta in essere dalla Guardia di Finanza vede ancora una volta coinvolti dei giovanissimi nel traffico illecito di sostanze stupefacenti. Sale così a quattro il numero di ragazzi, neanche ventenni, arrestati dalle Fiamme Gialle di Formia nel solo mese di novembre, poiché colti in flagranza di spacciare sostanze sul territorio formiano. I finanzieri, nell'ambito di mirato servizio di controllo economico del territorio, nella notte del 28 novembre, sul lungomare di Scauri, hanno fermato un veicolo sospetto sul quale viaggiavano tre giovani. Durante il controllo, i militari notavano immediatamente un pacco ambiguo riposto sotto il sedile lato passeggero, rivelatosi poi contenere circa 200 grammi di hashish. Le ricerche venivano quindi estese anche presso le abitazioni dei tre. In casa venivano ritrovati un bilancino di precisione ed un coltello con ancora sopra residui dello stupefacente destinato a rifornire il mercato illegale della zona. Per i tre sono scattati gli arresti domiciliari, mentre si procedeva al sequestro della sostanza stupefacente, del bilancino di precisione, nonché del coltello rinvenuto durante le operazioni di polizia giudiziaria, nonché del veicolo a bordo del quale viaggiavano gli arrestati.