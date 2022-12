Arrestati per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. E' successo a Scauri, dove durante un controllo stradale, i carabinieri hanno hanno perquisito due ragazzi che erano in possesso di 2.15 grammi di cocaina divisa in dosi. I giovani, un classe 2002 e l'altro 1995, durante la stesura del verbale, sperando nella distrazione dei militari, hanno tentato di recuperare lo stupefacente e dileguarsi aggredendo i carabinieri che sono però riusciti a braccarli.